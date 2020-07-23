На храм Петра и Февронии в Муроме установили купола и кресты

23 Июль 2020 2020-07-23T14:09:34+03:00

Кресты и купола изготовил мастер из города Дзержинска

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22 июля епископ Муромский и Вязниковский Нил совершил молебный чин на поставление крестов для строящегося в городе Муроме храма в честь святых благоверных князей Петра и Февронии.

Как сообщает интернет-портал Муром-24, храм возводится на Карачаровском шоссе, напротив медицинского центра. Под строительство выделили 1 гектар земли. В 2018 году Патриарх Кирилл освятил место под строительства храма.

Храм Петра и Февронии возводится на пожертвования.

ИСТОЧНИК KP.RU