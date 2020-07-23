91 деревня Владимирской области претендует на звание самой красивой

В регионе вновь проходит конкурс "Самая красивая деревня". В этом году за звание будет бороться 91 деревня (в прошлом году было 97 конкурсантов).

Заявки на участие принимались в трех категориях: населенные пункты численностью до 150 жителей; от 150 до 1000 жителей; от 1000 до 3500 жителей. Лучший станет обладателем Гран-при и получит, кроме звания, 150 тысяч рублей. Первое место — 80 тысяч, второе место — 50 тысяч, третье место — 30 тысяч рублей.

До конца августа оргкомитет побывает в каждом селе и деревне. Напомним, что в прошлом году гран-при получило село Усолье Камешковского района.