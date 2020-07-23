2020-07-23T13:53:39+03:00
Общество

В Судогодском районе пройдет благотворительный конный фестиваль

Собранные деньги пойдут общественной организации «Владимирские дети-ангелы»
Виктория СУХОВА
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Конный фестиваль «Казачья удаль» пройдёт 25 июля в 11 часов утра. Он состоится в Судогодском районе, в селе Борисоглеб (недалеко от г. Радужный). Ориентир – храм Казанской Иконы Божьей Матери.

В программе: фланкировка в группе и одиночная, женская выездковая программа, показательные выступления по владению пикой, рубке шашкой, стрельбе из лука на скаку, джигитовка детской и взрослой команд, интерактивная программа для детей и взрослых, мастер-класс по фланкировке и рубке.

Для зрителей вход будет стоить 300 рублей. Собранные деньги пойдут общественной организации «Владимирские дети-ангелы».

Общественная организация «Владимирские дети-ангелы» была создана родителями ребят с неврологическими заболеваниями: ДЦП, ЗПР и другими. На сегодняшний день организация ведёт работу с 320 семьями Владимирской области. За годы существования было проведено 60 благотворительных сборов, благодаря которым дети смогли получить необходимое лечение и средства реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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