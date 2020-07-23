Владимирских школьников приглашают на профориентационную игру

23 Июль 2020 2020-07-23T13:46:15+03:00

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Выбор профессии – важный этап в жизни каждого человека. Чтобы правильно определиться с выбором будущей профессии, необходимо точно знать все сильные и слабые стороны своего ребенка, его способности в той или иной области.

Эксперт Общероссийского народного фронта Наталия Илюшкина даёт старт серии психологических профориентационных игр для детей от 14 до 17 лет в рамках проекта «Профтсажировки 2.0». Игра проводится в формате 2-х часовой настольной игры с психологом. Количество участников одновременно до 7 детей.

Что получат участники игры: точное определение профессионального потенциала и составление профориентационного маршрута; аудиозапись выводов ребенка и заключение психолога.

Перед игрой проводится экспресс-интервью по всемирно известным методикам Деллингера и Диск, рекомендации составляются с учётом актуальных профессий и анализом востребованности по данным Сколково и Агентства стратегических инициатив РФ.

Игры пройдут 28 и 29 июля. Время начала занятий – в 10 и 14 часов.

Предварительная запись по тел.: (4922) 44-74-07, 44-74-04.

Место проведения: г. Владимир, Электроприборовский проезд, д. 2-а, оф. 218.

ИСТОЧНИК KP.RU