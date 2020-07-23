2020-07-23T13:40:09+03:00
Происшествия

На Владимирскую область снова надвигается гроза

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду
Виктория СУХОВА
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По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня на территории Владимира и по области ожидается гроза с дождём. При грозе порывы юго-западного ветра могут достигать 17 м/с.

Данные погодные условия могут стать причиной возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением и обрывом линий электропередач, а также линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукреплённых широкоформатных конструкций и деревьев, нарушением в работе водоотводящих систем.

Жителя области рекомендуют не выходить на улицу, по возможности не оставлять машины под рекламными конструкциями и деревьями.

Дождливая погода усткпит место солнечной и сухой только к выходным. Температур воздуха прогреется до +22, +25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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