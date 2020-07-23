Ковровчанка украла вещи из детской коляски

23 Июль 2020 2020-07-23T13:26:21+03:00

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Детские вещи пропали из коляски, стоявшей в подъезде многоэтажки на улице Маяковского в городе оружейников. Сумму пропавших вещей оценили в 2600 рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, найти злоумышленницу помогла видеозапись с камер наблюдения в подъезде. Тридцатидевятилетнюю женщину задержали, но вернуть имущество владельцу не удалось: женщина рассказала, что услышала летящие вслед крики с просьбой вернуть вещи и, убегая, выбросила пакет. Сейчас ей предстоит ответить за грабеж, дама находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU