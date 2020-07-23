2020-07-23T13:14:57+03:00
Общество

В Кольчугино незаконно отдали предпринимателю часть здания ОМВД

Нарушения пресекла прокуратура
Ирина Мальцева
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Как показала прокурорская проверка, помещение, расположенное на первом этаже здания ОМВД Кольчугинского района, использовалось индивидуальным предпринимателем в отсутствие правовых оснований. При этом договор аренды с предпринимателем не заключался, а деньги за аренду с него не брали. Как отмечают в прокуратуре, фактически, с согласия врио начальника ОМВД района, допущено безвозмездное использование помещения, расположенного в здании, находящемся в федеральной собственности, что повлекло неэффективное его использование. В отношении полицейского руководства возбуждено дело об административном правонарушении за распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, без разрешения специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Виновника оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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