2020-07-23T11:11:06+03:00
Общество

Более 200 тысяч деревьев посажено во Владимирской области в рамках акции "Сад памяти"

Общая площадь посадки составила 41,8 гектара
Алексей СУХОВ
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В лесном фонде Владимирской области в рамках международной акции "Сад памяти" завершена посадка лесных культур на 16 участках в 12 лесничествах. Общая площадь посадки составила 41,8 гектара, высажено 208,6 тысячи сеянцев сосны и ели.

На землях населённых пунктов высажено 2264 деревьев и кустарников. Среди них ели, берёзы, каштаны, яблони, вишни, туи, сирени, спиреи, рябины, дубы, сосны, липы, клёны. Итого в рамках централизованных посадок в регионе посажено почти 211 тысяч деревьев и кустарников. В акции приняли участие более 500 человек.

Каждое посаженное в рамках международной акции "Сад памяти" дерево – живой памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Деревья высаживали в лесничествах, парках и скверах, а также на своих приусадебных участках в формате #СадПамятиДома. Участие в акции приняли все 85 субъектов России и свыше 50 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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