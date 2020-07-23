Росгвардейцы задержали во Владимире молодого человека с наркотиками

23 Июль 2020 2020-07-23T10:59:11+03:00

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В областной столице сотрудники Росгвардии во время патрулирования задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков. В одном из дачных кооперативов города экипаж обратил внимание на подозрительного молодого человека, который что-то искал в траве. При виде патрульной машины мужчина попытался сбежать, а когда его догнали и задержали правоохранители – сопротивлялся. При себе у молодого человека нашли сверток с неизвестным веществом, а еще два таких свертка у него обнаружили в бардачке автомобиля. Как показала экспертиза, это наркотик, общей массой два грамма. Сейчас возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU