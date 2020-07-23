В Коврове в центральной городской больнице открыт центр амбулаторной онкологической помощи

23 Июль 2020 2020-07-23T10:11:40+03:00

Это уже третий подобный центр, созданный во Владимирской области

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Первый был открыт в 2019 году в Гусь-Хрустальной городской больнице. Ещё один специализированный центр открыли в феврале текущего года в Городской клинической больнице №5 города Владимира.

Онкологический центр в Коврове оснащён полным спектром оборудования для комплексной и быстрой диагностики основных видов онкопатологии. В арсенале специализированной службы – компьютерный томограф, УЗИ-аппарат, видеоэндоскопическое оборудование и другая высокотехнологичная техника. В скором времени местная онкологическая служба получит ещё один компьютерный томограф. В штате нового онкологического центра – три врача-онколога, два медицинских работника среднего звена и медицинский регистратор. В структуру Центра амбулаторной онкологической помощи входит дневной стационар на 12 коек, где пациенты проходят курсы химиотерапии.

Центр амбулаторной онкологической помощи будет обслуживать жителей не только Коврова и Ковровского района, но и близлежащих Камешковского, Гороховецкого и Вязниковского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU