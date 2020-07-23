2020-07-23T09:39:58+03:00
Общество

Во Владимирской области за полгода выдали более 5 тысяч сертификатов на материнский капитал

Общая сумма выплат составила 1 миллиард 41 миллион 682 тысячи рублей
Алексей СУХОВ
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При это число выданных сертификатов увеличилось на 94 процента по отношению к первому полугодию 2019 года. Столь значительное увеличение в областном Пенсионном фонде связывают с самым большим расширением программы с момента ее запуска. Теперь материнский капитал выдается после рождения или усыновления первого ребенка, а его размер составляет 466 617 рублей.

С 15 апреля семьи получают сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке. Пенсионный фонд оформляет их самостоятельно с использованием данных, поступающих из реестра ЗАГС. За три месяца Пенсионный фонд по Владимирской области оформил 1364 сертификата без заявления родителей.

Кроме того, с апреля семьям стало легче получить деньги из маткапитала на оплату ипотеки или займа на улучшение жилищных условий (по статистике 55 процентов семей тратят деньги именно на это). Для этого можно обратиться напрямую в банк, где вместе с оформлением кредита одновременно подается заявление о погашении материнским капиталом долга и процентов по кредиту либо уплате первого взноса средствами маткапитала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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