2020-07-22T18:54:23+03:00
Происшествия

Молодая владимирка обманула горожанина и похитила телефон

Злоумышленницу задержали
Ирина Мальцева
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Молодая жительница Владимира у подъезда дома на улице Растопчина и попросила позвонить телефон. Под этим предлогом девушка похитила сотовый телефон и скрылась. Материальный ущерб оценили в девять тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в поле зрения правоохранителей попала подозреваемая – двадцатилетняя жительница Владимира, которая состояла на учете как уже судимая. Девушка скрывалась от полицейских, но во время очередного рейда по местам, где она должна могла быть, ее задержали. Телефон она продала знакомому, который не знал, что покупает похищенный аппарат. Сейчас сотовый вернули владельцу, а в отношении владимирки, признавшей вину, возбуждено дело по статье «мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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