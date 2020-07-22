В Александровском районе попались местные жители, обокравшие больше 30 дач

22 Июль 2020 2020-07-22T16:20:07+03:00

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В Александрове будут судить двух местных жителей, которых обвиняют более чем в 30 кражах из дачных домов. Как установило следствие, с июля по ноябрь 2019 года двое мужчин регулярно взламывали дачные дома и хозяйственные постройки, расположенные на территории Александровского, Петушинского и Киржачского районов. Из вскрытых дач и сараев они тащили все, что плохо лежит, и сбывали украденное. Всего им предъявлено обвинение в совершении 36 эпизодов преступлений. Общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Часть похищенного изъята в ходе расследования, остальное успели продать. Обвиняемые признали свою вину, уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU