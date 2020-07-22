Во Владимирской области разрешили открыть кафе и рестораны
Об этом заявил губернатор
Изменить размер текста:
Губернатор Владимир Сипягин проводит прямой эфир с жителями. В ходе прямого эфира он рассказал, что принято решение об открытии ресторанов и кафе в обычном режиме.Сегодня губернатор подписал соответствующий указ.
А вот что касается детских садов, то пока их открывать не собираются. Ждут положительного решения областного управления Роспотребнадзора. Ведомство настаивает на открытии садов на третьем этапе снятия ограничений.
А вот с нехваткой дежурных групп губернатор обещал разобраться.
ИСТОЧНИК KP.RU