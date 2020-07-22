Во Владимирской области запретили плановую госпитализацию в больницы с дневными стационарами

22 Июль 2020 2020-07-22T14:06:02+03:00

Главный санитарный врач внесла несколько изменений в постановления

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Главный санитарный врач региона Татьяна Данилова подписала несколько новых постановлений.

С 22 июля снимается запрет на диспансеризацию детей-сирот и детей, пребывающих в стационарных организациях, а также усыновленных детей и детей, принятых в патронатные семьи.

Запрещается плановая госпитализация пациентов в отделения дневного пребывания медицинских учреждений. Также запрещается допуск посетителей в стационары, кроме лиц, ухаживающих за тяжело больными пациентами.

С 27 июля снимается запрет на прием новых пациентов в учреждения соцзащиты и перевод в другие учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU