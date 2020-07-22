Во Владимирской области запретили плановую госпитализацию в больницы с дневными стационарами
Главный санитарный врач региона Татьяна Данилова подписала несколько новых постановлений.
С 22 июля снимается запрет на диспансеризацию детей-сирот и детей, пребывающих в стационарных организациях, а также усыновленных детей и детей, принятых в патронатные семьи.
Запрещается плановая госпитализация пациентов в отделения дневного пребывания медицинских учреждений. Также запрещается допуск посетителей в стационары, кроме лиц, ухаживающих за тяжело больными пациентами.
С 27 июля снимается запрет на прием новых пациентов в учреждения соцзащиты и перевод в другие учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU