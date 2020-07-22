В Коврове спасатели освободили птенца, застрявшего в вентиляционной вытяжке

На днях в поисково-спасательный отряд Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Коврова обратились за помощью - в вентиляционной вытяжке в квартире застряла птица.

- Прибыв на место, стали прислушиваться. Сначала подумали, что там мышка.Приступили к работе. Разобрав пару деталей обнаружили там птенца. Он был напуган, кричал, кусался, - описывает спасательную операцию Михаил Быков, сотрудник поисково-спасательного отряда Коврова.

Птенчика извлекли и оставили хозяевам квартиры. Девочка сказала, что позаботится о нем.