2020-07-22T13:31:08+03:00
Спорт

Владимирские футболисты уступили московскому "Торпедо"

Игра закончилась со счетом 3:2
Виктория СУХОВА
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21 июля владимирское "Торпедо" встретилось со столичным клубом "Торпедо".

Как сообщает пресс-служба футболистов 33-региона, начало противостояния было запланировано на 14 часов, но из-за пробок наш коллектив смог появиться на арене только за 25 минут до этого времени. В итоге матч начался с некоторым опозданием.

Москвичи сразу бросились в атаку и имели уже на первых минутах несколько шансов огорчить Артёма Ковешникова. Удар Владислава Адаева был из разряда неберущихся. В ассистентах Владислава оказался Иван Сергеев. Вскоре владимирские футболисты смогли сравнять счет.

После перерыва московский торпедовец Иван Сергеев создал два гола. Впрочем, владимирцы имели тоже несколько хороших моментов. Вышедший еще по ходу первого тайма вместо Максима Сасса Дмитрий Забродин неплохо действовал на ударной позиции. Сначала арбитр встречи не решился указать на одиннадцатиметровую отметку после неоднозначного эпизода с участием Дмитрия и защитника «Торпедо» (Москва).

Многоходовая комбинация с участием Никиты Кривцова, Дмитрия Зиновича, Никиты Андреева завершилась точным ударом Дмитрия Забродина.

Матч так и завершился победой московских соратников со счётом 3:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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