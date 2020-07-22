2020-07-22T13:22:33+03:00
Спорт

Дети из Владимирской области одержали победу в онлайн-марафоне «Спорт во благо»

Ребята бежали дистанцию «До 5 км»
Виктория СУХОВА
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фото предоставлено департаментом спорта Владимиркой областифото предоставлено департаментом спорта Владимиркой области
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Восьмилетние Анастасия Каторова из Коврова и Максим Королев из Владимира признаны лучшими спортсменами среди воспитанников футбольной команды особенных детей, принявших участие в онлайн-марафоне «Спорт во благо».

Ребята бежали дистанцию «До 5 км». Победителей выбирали среди юношей и девушек по результатам, отраженным в специальных приложениях, а также по видеороликам.

По словам футбольного тренера, работающей с особенными детьми, Елены Коротцовой, «Спорт во благо» - традиционный благотворительный марафон, в котором обычно участвуют здоровые люди, чтобы собрать средства для семей, в которых есть дети с отклонениями в развитии.

- В этом году я решила адаптировать марафон под своих воспитанников. Во-первых, мы слишком долго находились на самоизоляции, и сейчас приветствуется любая двигательная активность. Во-вторых, участие в марафоне дало понимание того, в какой физической форме сейчас находятся ребята, - рассказала Елена Коротцова.

В онлайн-забеге приняли участие более 10 семей из Владимирской области, воспитывающих детей с синдромом Дауна.

В целом участниками акции стали более 500 человек не только из России, но также из Грузии, Белоруссии, Казахстана, Украины. По итогам марафона в фонд «Синдром любви» удалось собрать более 870 тысяч рублей в поддержку людей с синдромом Дауна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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