2020-07-22T13:16:48+03:00
Звезды

Кузьмич озвучил аудиогид для музея в Суздале

Известный актер Виктор Бычков стал голосом аудиогида по Музею деревянного зодчества
Виктория СУХОВА
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фото ВСМЗфото ВСМЗ
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Веселый и увлекательный аудиогид в исполнении популярного актера станет еще одной изюминкой музейного комплекса Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Музей деревянного зодчества традиционно входит в число самых посещаемых объектов в древнем городе. В музее уверены, что аудиогид поможет провести время весело и с пользой.

Над текстом трудились сотрудники музея – Надежда Максимова, Елена Любар, Александр Капусткин. Написали его в народной манере, насыщенным интересной информацией, в лёгкой подаче, с шутками и прибаутками. Под стать самому известному герою Виктора Николаевича Бычкова – легендарному егерю Кузьмичу из «Особенностей национальной охоты» и «Особенностей национальной рыбалки». Название тоже взяли соответствующее, задорное – «Закавыки деревянного зодчества».

Звукорежиссером проекта стал также маститый кинодеятель – профессор Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, лауреат Государственной премии России, лауреат премии «Ника» Сергей Соколов.

При оказании данной услуги музей строго выполняет все требования Роспотребнадзора, в том числе, предоставляя одноразовые наушники и гигиенические салфетки. Работа над созданием «электронных рассказчиков» будет продолжена, а аудиогид по Музею деревянного зодчества в ближайшее время переведут на английский язык.

ИСТОЧНИК KP.RU

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