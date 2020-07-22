2020-07-22T11:25:16+03:00
Общество

В Муроме появится первая пешеходная улица

Ее проект подготовили еще в 2014 году
Ирина Мальцева
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Строительство первой пешеходной улицы в Муроме уже началось. Пешеходная зона с брусчаткой, сквером с фонтаном, на обустройство которого потратят почти полтора миллиона рублей, клумбами и лавочками появится на улице Советской в центре города. Также планируется восстановить исторический облик зданий, расположенных неподалеку – это купеческий дом, трактир, баки, кинотеатр, здания которых построены на рубеже 19-20 веков. А новые здания, если их будут строить здесь, стилизуют под старинные купеческие дома. Дополнительно высадят и новые деревья, в том числе клены и туи. Чтобы создать пешеходную улицу, пришлось поменять подземные коммуникации и расселить часть квартир из домов, выходящих на эту улицу. В перспективе власти города планируют объединить пешеходную улицу с рынком, оборудованном в центре города. А вот машинам на пешеходную улицу, где раньше была стихийная парковка, доступ будет закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Муроме появится первая пешеходная улица
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