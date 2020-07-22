Нормальное лето во Владимирской области вернется к выходным

22 Июль 2020 2020-07-22T11:02:46+03:00

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Период затяжных дождей во Владимирской области заканчивается. Целую неделю над регионом сгущались тучи, принесенные влажными ветрами с Атлантики, и сталкивались в небе с потоками жаркого воздуха, которые принес антициклон из Средней Азии. В результате Владимир превратился то ли в болото, то ли в "маленькую Венецию", кому как больше нравится.

Но все когда-нибудь заканчивается, пройдет и это. Лето во Владимирской области придет в свое нормальное состояние. Дожди будут лить еще до пятницы, 24 июля, причем в четверг 23 июля будет еще и холодно - днем не выше +17 градусов. А вот с субботы, 25 июля, в регион вернется жара. В выходные днем будет +21...+24 градуса и переменная облачность, а с понедельника потеплеет до +25...+27 градусов, будет ясно и солнечно.

Самая купальная погода. Но не забываем, что официально пляжный сезон во Владимирской области не открыт, и купаться запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU