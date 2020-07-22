2020-07-22T10:10:48+03:00
Общество

Во Владимирской области вновь запретили массовые спортивные мероприятия

Их разрешили всего на пять дней
Ирина Мальцева
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Губернатор Владимир Сипягин отменил пункт №37 указа «О введении режима повышенной готовности, снова запретив спортивные мероприятия на свежем воздухе, в которых могли участвовать до полутора тысячи человек. Естественно, при соблюдении всех необходимых ограничений. Напомним, 16 июля такие мероприятия разрешил губернатор. Это было сделано, чтобы провести марафон трейлраннинга в Суздале. Забег продолжался три дня – с 17 по 19 июня, в нем приняли участие четыре с половиной тысячи человек со всей России. Но теперь спортивные соревнования и марафоны снова под запретом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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