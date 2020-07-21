Житель Александровского района угнал машину

21 Июль 2020 2020-07-21T18:48:25+03:00

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Житель Александровского района услышал, как от дома отъезжает его машина, бросился на улицу и побежал за своей «девяткой». Автомобиль ,проехав немного, заглох, сидевший за рулем молодой человек успел скрыться, а хозяин вернул машину. Угонщика, как рассказали в УМВД России по Владимирской области, полицейские отыскали: им оказался молодой человек из города Карабанова Александровского района. Кроме того, раньше в этот же день он, отогнув угол капота другой «девятки» снял и унес аккумулятор. Общая сумма причиненного собственникам ущерба составила около восемь тысяч рублей. Сейчас в отношении молодого александровца возбуждены уголовные дела по двум статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU