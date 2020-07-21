2020-07-21T17:27:01+03:00
Общество

Молодую ковровчанку оштрафовали за демонстрацию свастики

Девушка выложила ее изображение и видео в интернет
Ирина Мальцева
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Двадцатитрехлетняя девушка из Коврова на своей странице в соцсети для публичного доступа разместила фотографии с изображениями нацистской символики в виде фашистской свастики и иной нацистской атрибутики, а также видеозапись публичного выступления лидера германского фашизма, который в соответствии с приговором Международного военного трибунала (Нюрнбергский трибунал) признан главным военным преступником европейских стран. В отношении девушки возбудили административное дело за публичную демонстрацию нацисткой символики, ее оштрафовали, а изображение и видео удалили из соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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