В Петушинском районе дорогу перекроют дважды

21 Июль 2020 2020-07-21T17:22:39+03:00

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За одну ночь на федеральной трассе М-7 дважды перекроют движение, правда, ненадолго. Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород, такие перекрытия связаны с монтажом модульных пешеходных переходов. На 132 километре трассы работы начнутся в полночь и займут сорок минут, на 124 километре – продлятся с 03:30 до 04:10. Объехать эти участки можно будет по региональным дорогам через Воспушку и Анкудиново, выехав на федеральную трассу на 121 и 136 километр.

ИСТОЧНИК KP.RU