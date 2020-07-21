В Петушинском районе дорогу перекроют дважды
Движение остановят в ночь на 29 июля
Изменить размер текста:
За одну ночь на федеральной трассе М-7 дважды перекроют движение, правда, ненадолго. Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород, такие перекрытия связаны с монтажом модульных пешеходных переходов. На 132 километре трассы работы начнутся в полночь и займут сорок минут, на 124 километре – продлятся с 03:30 до 04:10. Объехать эти участки можно будет по региональным дорогам через Воспушку и Анкудиново, выехав на федеральную трассу на 121 и 136 километр.
ИСТОЧНИК KP.RU