Молодой меленковец убил пожилого соперника

21 Июль 2020 2020-07-21T17:01:55+03:00

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Двадцативосьмилетний житель города Меленки обвиняется в убийстве. Молодой мужчина вечером 17 июля выпивал с шестидесятисемилетним знакомым и в процессе поссорился с ним. И множество раз ударил пожилого человека ножом в грудь. Раненый умер на месте происшествия. Причиной конфликта двух меленковцев стала сорокадвухлетняя дама, состоявшая в близких отношениях с обоими мужчинами. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU