Молодой меленковец убил пожилого соперника
Причиной ссоры стала дама, крутившая роман с ними обоими
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Двадцативосьмилетний житель города Меленки обвиняется в убийстве. Молодой мужчина вечером 17 июля выпивал с шестидесятисемилетним знакомым и в процессе поссорился с ним. И множество раз ударил пожилого человека ножом в грудь. Раненый умер на месте происшествия. Причиной конфликта двух меленковцев стала сорокадвухлетняя дама, состоявшая в близких отношениях с обоими мужчинами. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU