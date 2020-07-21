2020-07-21T14:56:56+03:00
Происшествия

Гусевчанка избивала сына, не давала ему есть и запрещала мыться

Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с несовершеннолетним
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Гусь-Хрустального издевалась над своим двенадцатилетним сыном. Как выяснила прокуратура в ходе проверки, женщина разрешала ребенку есть только в определенное время, запрещала пользоваться соцсетями и учиться дистанционно с помощью интернета. Кроме того, мальчик не мог свободно передвигаться по квартире, не ел досыта, ему не разрешали мыться. За малейшее нарушение требований, мать избивала ребенка, причем делала это постоянно, нанося удары с использованием выбивалки, металлопластиковой трубы. При этом мальчик по требованию матери сам готовил еду, убирался дома, стирал и гладил себе одежду. По результатам проведенного судебно-медицинского исследования у мальчика выявлены инфицированные раны ягодичной области, причинившие вред здоровью средней тяжести. Сейчас в отношении матери несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ -«ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Александровского района угнал машину
Молодую ковровчанку оштрафовали за демонстрацию свастики
В Петушинском районе дорогу перекроют дважды
Молодой меленковец убил пожилого соперника
Владимирский филиал ЭнергосбыТ Плюс определил 453 организации для участия в акции "Лучшая УК/Лучшее ТСЖ"
ВТБ помогает бизнесу оптимизировать расходы по картам
Гусевчанка избивала сына, не давала ему есть и запрещала мыться
В мэрии уверены, что владимирские детские сады готовы к началу работы в обычном режиме
Во Владимирской области жителям запретили навещать пациентов в больницах
Случаи незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта зафиксированы на ГЖД в I полугодии 2020 года
Жители Владимирской области смогут задать вопросы губернатору в прямом эфире соцсетей
Полумарафон "ЗаБег" пройдет для владимирцев в онлайн-формате