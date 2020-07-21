Гусевчанка избивала сына, не давала ему есть и запрещала мыться

21 Июль 2020 2020-07-21T14:56:56+03:00

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Жительница Гусь-Хрустального издевалась над своим двенадцатилетним сыном. Как выяснила прокуратура в ходе проверки, женщина разрешала ребенку есть только в определенное время, запрещала пользоваться соцсетями и учиться дистанционно с помощью интернета. Кроме того, мальчик не мог свободно передвигаться по квартире, не ел досыта, ему не разрешали мыться. За малейшее нарушение требований, мать избивала ребенка, причем делала это постоянно, нанося удары с использованием выбивалки, металлопластиковой трубы. При этом мальчик по требованию матери сам готовил еду, убирался дома, стирал и гладил себе одежду. По результатам проведенного судебно-медицинского исследования у мальчика выявлены инфицированные раны ягодичной области, причинившие вред здоровью средней тяжести. Сейчас в отношении матери несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ -«ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

ИСТОЧНИК KP.RU