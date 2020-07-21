В мэрии уверены, что владимирские детские сады готовы к началу работы в обычном режиме

21 Июль 2020 2020-07-21T14:53:59+03:00

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Мэрия Владимира, видимо, устав от постоянных вопросов про то, когда откроются детские сады, заявило, что они готовы к открытию хоть сейчас, но все зависит от Роспотребнадзора.

"Владимирские детские сады готовы к началу работы в обычном режиме. Это станет возможным только после получения соответствующих разрешений от регионального управления Роспотребнадзора. Пока разъяснений по срокам начала работы ДОУ в «полном формате» от надзорного ведомства не получено", - сообщили в администрации.

На сегодняшний день во всех 89 муниципальных и четырех частных детских садах города открыты дежурные группы. 4288 детей, родители которых оформили соответствующие ходатайства, посещают 361 дежурную группу. Из 3551 сотрудника в дежурных группах работают 1578 человек.

"Во всех учреждениях проводится ежедневная термометрия воспитанников с помощью бесконтактных термометров, антисептическая обработка рук, обеззараживание воздуха и дезинфекция помещений. Утренний прием воспитанников и режим работы в течение дня исключает пересечения потоков воспитанников из разных групп", - добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU