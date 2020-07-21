Во Владимирской области жителям запретили навещать пациентов в больницах

Новый ограничения в регионе ввел главный санитарный врач области Татьяна Данилова. Теперь в больницы не будут пускать родных, желающих навестить больного. Исключения могут сделать только для тяжелых и лежачих пациентов: ухаживать же за ними надо. Но решать это будет лечащий врач. Также с завтрашнего дня в регионе запретили направлять пациентов в больницы на дневной стационар. Как долго будет действовать приказ – неизвестно, все зависит от санэпидобстановки. Зато теперь в регионе можно проходить диспансеризацию детям-сиротам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также ребятишкам, усыновленным или взятым под опеку.