Полумарафон "ЗаБег" пройдет для владимирцев в онлайн-формате

21 Июль 2020 2020-07-21T13:41:44+03:00

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Массовые спортивные мероприятия во Владимирской области снова под запретом. А значит все марафоны снова возвращаются к онлайн-формату.

2 августа должен был пройти крупнейший в России полумарафон с синхронным стартом. Организаторы просят не расстраиваться и принять участие в одиноком забеге.

"Выбирай любой день с 19 июля по 2 августа и пробеги одну из четырех дистанций. Ты сам решаешь, во сколько, где и по какому маршруту это сделать. Главное условие — зафиксировать беговым трекером свой результат и загрузить скриншот в личном кабинете. Ты получишь стартовый пакет участника и заветную медаль в свою коллекцию по почте. Если желание и возможности позволяют, то ты можешь выйти на старт 2 августа и пробежать свою дистанцию в другом городе. Выбирай один из городов, в котором пройдет старт полумарафона ЗаБег на сайте - забег.рф" - пишут организаторы в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU