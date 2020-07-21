Владимирцы смогут принять участие в акции по раздельному сбору мусора

21 Июль 2020 2020-07-21T13:31:12+03:00

Сдать мусор можно будет в пяти местах города

Изменить размер текста: A A

26 июля с 11 до 17 часов в областном центре вновь пройдет акция по раздельному сбору мусора. Принимать будут пластик, жесть, бумагу и стекло.

Места сбора и время.

1) Район Доброе - 11:00- 11:30. Точка будет находиться за кинотеатром "Руськино", перед входом в Добросельский парк. Там есть большая мусорная площадка, здесь можно будет и оставить мусор.

2) Михайловская, 16 - 12:00 - 12:30 (стоя лицом к главному входу в парк 850-летия идете направо вниз по улице до дома 16 — и налево, увидите большую площадку, там можно оставить ваш мусор)

3) Соловьиный пруд — 14:00 - 14:30 (остановка - площадь Ленина, у красного большого здания школы поворачиваете во дворы)

4) Ново- Ямская, 23 - 15:00 - 15:30 (остановка Пугачёва: вниз от остановки до Детского садика, рядом будет мусорная площадка на углу между ним и тем домом)

5) Район Нижняя Дуброва- Василисина, 17 - 16:30- 17:00 ( остановка "Верхняя Дуброва", на противоположной улице от Колледжа мусорная площадка у дома по указанному адресу, въезд на машине во двор с противоположной стороны дома относительно площадки)

ИСТОЧНИК KP.RU