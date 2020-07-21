2020-07-21T11:13:00+03:00
Происшествия

Молодую гусевчанку подозревают в незаконном хранении наркотиков

Ее задержали с запрещенными веществами на улице
Ирина Мальцева
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По информации УМВД России по Владимирской области, двадцатилетнюю жительницу Гусь-Хрустального задержали на улице города. При себе у нее оказался сверток с синтетическим наркотиком, который был спрятан в металлическом брелоке. Как оказалось, запрещенное вещество девушка приобрела через тайник-закладку. Экспертиза подтвердила, что в свертке действительно наркотик, массой 2,49 грамма. Сейчас расследование уголовного дела по статье «незаконное хранение наркотических средств в крупном размере» продолжается. Полицейские устанавливают, каналы, по каким каналам девушка приобрела наркотики, и проводят проверку на причастность подозреваемой к иным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Максимальное наказание, что ей грозит – десять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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