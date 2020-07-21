Муромлянка навестила знакомого в больнице и обокрала другого пациента

21 Июль 2020 2020-07-21T11:00:49+03:00

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Сорокатрехлетний житель Нижегородской области попал в одну из больниц Мурома. В палату .где он лежал, пришла навестить знакомого двадцатишестилетняя местная жительница. Безработная девушка, ранее судимая, заметила, как нижегородец вводит пароль от мобильного банка в телефоне, и, попросив у него мобильник якобы чтобы позвонить, зашла в приложение и перевела себе двадцать три тысячи рублей с чужого счета. Телефон муромлянка вернула хозяину, а деньги потратила. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, местную жительницу нашли, сейчас возбуждено уголовное дело по статье кража. Максимум, что ей грозит – шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU