2020-07-21T09:36:57+03:00
Общество

Во Владимирской области выявили 27 случаев бешенства

На карантине находятмя пять пунктов
Виктория СУХОВА
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В учреждения здравоохранения области за 5 месяцев по поводу различных повреждений, полученных от животных, обратилось 1497 человек, в том числе 366 детей до 14 лет. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число пострадавших снизилось на 16,8% (1810 обратившихся в 2019г., в том числе детей до 14 лет – 514 человек).

На 1 июля во Владимирской области зарегистрировано 27 случаев заболевания животных бешенством, 13 домашние животные (11 собак, 2 кошки), 12 дикие животные (лисы), 2 селькохозяйственные животные. В большинстве случаев бешенство у домашних животных возникло в результате контакта с дикими животными.

Карантин не снят с 5 пунктов: Киржачский район – д. Песьяне; Ковровский район – д. Хорятино; Судогодский район – п. Муромцево; Суздальский район – с. Омутское; г. Владимир – ул. Красноармейская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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