Во Владимирской области пройдет сильный дождь

21 Июль 2020 2020-07-21T09:31:34+03:00

Он будет идти в течение всего дня

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По данным Владимирского гидромета, 21 июля в течение дня и вечером на территории Владимирской области и города Владимира ожидается сильный дождь. Утром столбик термометра не поднимется выше +16 градусов. к вечеру воздух погреется до +20 градусов.

Областное управление МЧС напоминает, что погодные условия могут стать причиной возникновения происшествий, связанных с нарушениями в системе ЖКХ, нарушением в работе водоотводящих систем. Кроме того, возможны подтопления низких участков местности.

В случае возникновения опасной ситуации незамедлительно звоните по номерам 101 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU