2020-07-21T07:55:22+03:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном подростка поймали на покупке наркотика - теперь ему грозит до 10 лет

Он через Интернет купил 2,77 грамма смеси
Алексей СУХОВ
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Следственный комитет РФ по Владимирской области завел уголовное дело на 16-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.

По версии следствия, в июле 2020 года учащийся колледжа через интернет купил у неизвестного наркотическую смесь объемом 2,77 грамма на сумму около трех тысяч рублей. Продавец, получив деньги, сообщил несовершеннолетнему координаты закладки. Парень приехал к тайнику на такси, забрал оттуда купленную смесь. Но воспользоваться наркотиком ему не удалось. В тот же день сотрудники ОНК МО МВД России "Гусь-Хрустальный" поймали парня и забрали у него наркотик.

Вину в совершенном преступлении молодой человек признал полностью, в содеянном раскаялся. Теперь ему грозит тюремный срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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