2020-07-20T17:15:12+03:00
Общество

Вязниковский район признали самым читающим во Владимирской области

Рейтинг составлялся Почтой России
Алексей СУХОВ
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Во Владимирской области самым читающим является Вязниковский район, где на 1000 человек оформили 179 подписок. На втором месте оказался Муромский район, где было 145 подписок. Третьим оказался город Владимир, где оказалось 113 подписок.

В топ самых популярных изданий у любителей читать бумажную прессу ежегодно входят районные и областные газеты. Из федеральной прессы у владимирцев наиболее популярны издания с региональными вкладками. Жители области также выписывают издания для детей и издания, освещающие вопросы здоровья, садоводства и кулинарии.

Статистика собирается два раз в год в рамках подписной кампании. В настоящее время список изданий, на которые можно оформить подписку, включает в себя около двух тысяч наименований, в том числе региональные и районные газеты Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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