Москвичка решила расправиться с соперницей с помощью гусевчанина

20 Июль 2020 2020-07-20T15:38:38+03:00

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Сорокалетняя москвичка решила в июне прошлого года расправиться со знакомой. Жительницу столицы связывали интимные отношения с гражданским мужем жертвы, и она решила устранить соперницу. Она предложила ранее знакомому жителю Гусь-Хрустального найти ей наемного убийцу за вознаграждение. Поняв, что она не отступится от своей идеи, в начале июля прошлого года он сообщил о планируемом преступлении в полицию и позднее, под контролем сотрудников уголовного розыска, было инсценировано убийство, фотографии, якобы сделанные на месте преступления, предъявили заказчице. За это она заплатила двести тысяч рублей: предварительно двадцать и потом еще 180 тысяч. Женщине предъявили серьезное обвинение - покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору, по найму. Но судить ее не будут: установили, что у нее хроническая шизофрения, а значит, отвечать за свои поступки она не может. Ее направили на принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU