Пьяный гусевчанин сообщил о бомбе в жилом доме и попал в колонию
41-летний гусевчанин попал в колонию за ложно сообщение об акте терроризма. 10 августа 2019 года он позвонил в службу спасения и сообщил о бомбе в жилом доме по адресу: улица Интернациональная, 40а в Гусь-Хрустальном.
Естественно, к дому приехали все - полиция, ФСБ, скорая помощь, МЧС. Однако на месте выяснилось, что бомбы никакой нет. Тогда стали искать звонившего. И нашли. Им оказался пьяный гусевчанин, который позвонил с личного сотового телефона.
16 июля 2020 года Гусь-Хрустальный городской суд приговорил мужчину к тюремному сроку. Ему дали один год и восемь месяцев исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU