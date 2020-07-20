Пьяный гусевчанин сообщил о бомбе в жилом доме и попал в колонию

20 Июль 2020 2020-07-20T14:44:03+03:00

Ему дали один год и восемь месяцев

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41-летний гусевчанин попал в колонию за ложно сообщение об акте терроризма. 10 августа 2019 года он позвонил в службу спасения и сообщил о бомбе в жилом доме по адресу: улица Интернациональная, 40а в Гусь-Хрустальном.

Естественно, к дому приехали все - полиция, ФСБ, скорая помощь, МЧС. Однако на месте выяснилось, что бомбы никакой нет. Тогда стали искать звонившего. И нашли. Им оказался пьяный гусевчанин, который позвонил с личного сотового телефона.

16 июля 2020 года Гусь-Хрустальный городской суд приговорил мужчину к тюремному сроку. Ему дали один год и восемь месяцев исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU