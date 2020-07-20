В Гороховце в детские сады принимали на работу с нарушениями
Сотрудники не прошли проверку у психиатра
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Как показала проверка Гороховецкого района, сразу несколько детсадов нарушили закон. В течение минувшего учебного года работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений №№ 3,4,5,8,9,10,13 допустили к работе без прохождения обязательных психиатрических освидетельствований, как того требует закон. За это заведующих детсадов оштрафовали – на пятнадцать тысяч рублей каждую. Кроме того, прокурором района внесено представление в адрес начальника управления образования района, которое находится на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU