Муромский футболист переходит в ярославский "Шинник"

20 Июль 2020 2020-07-20T13:44:06+03:00

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ФК «Муром» сообщает о переходе молодого и перспективного футболиста, форварда Никиты Голуба в ярославский "Шинник", который выступает в Первенстве ФНЛ. Условия трансфера Голуба согласованы.

23-летний Никита Голуб провел в первенстве ПФЛ за «Муром» всего 8 матчей, при этом забил 6 голов, став лучшим бомбардиром клуба в прошедшем сезоне.

Напомним, что ранее команду покинул Кирилл Косарев, который будет выступать за клуб Премьер-лиги казанский «Рубин».

ИСТОЧНИК KP.RU