Муромский футболист переходит в ярославский "Шинник"
Клубы согласовали трансфер форварда
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ФК «Муром» сообщает о переходе молодого и перспективного футболиста, форварда Никиты Голуба в ярославский "Шинник", который выступает в Первенстве ФНЛ. Условия трансфера Голуба согласованы.
23-летний Никита Голуб провел в первенстве ПФЛ за «Муром» всего 8 матчей, при этом забил 6 голов, став лучшим бомбардиром клуба в прошедшем сезоне.
Напомним, что ранее команду покинул Кирилл Косарев, который будет выступать за клуб Премьер-лиги казанский «Рубин».
ИСТОЧНИК KP.RU