Ивановец обокрал тестя во Владимире

20 Июль 2020 2020-07-20T13:43:16+03:00

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Житель Иваново шестидесяти одного года от роду под новый год решил ограбить своего тестя, живущего во Владимире. 30 декабря прошлого года мужчина тайком вытащил у пожилого мужчин ключи от квартиры из кармана куртки. В новогоднюю ночь он тайком пробрался в квартиру в Добром и похитил сбережения тестя - 21 тысячу долларов и 521 тысячу рублей. Общий ущерб, причиненный тестю, составил более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Кстати, зять из Иванова уже имел судимость, хоть и за преступления небольшой тяжести. С учетом этого, Фрунзенский районный суд, соглашаясь с позицией обвинителя, отправил его в колонию общего режима на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU