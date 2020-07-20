2020-07-20T13:33:44+03:00
Происшествия

Владимирки расписывали стены, предлагая купить наркотики

Их нашли благодаря видео в соцсетях
Ирина Мальцева
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Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в июле в одной из популярных групп в соцсети появилось видео, на котором две женщины писали на стене здания. В публикации отмечалось, что писали не просто так – надписи сообщали, где можно купить запрещенные вещества. Полицейские с помощью пользователей соцсетей выяснили, где все происходило и сумели отыскать женщин. Как оказалось, писали две горожанки тридцати трех и тридцати семи лет, ранее судимые за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В отношении двух жительниц Владимира возбуждены дела об административных правонарушениях за незаконную пропаганду наркотиков. Им грозит штраф до пяти тысяч рублей. Полицейские проверяют, не причастны ли они к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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