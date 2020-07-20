За прошлую неделю во Владимирской области произошло 48 ДТП с пострадавшими

20 Июль 2020 2020-07-20T13:24:25+03:00

Пять человек в них погибли

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За прошедшую неделю во Владимирской области произошло 48 ДТП с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 64 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 8 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 3 автоаварии.

Как сообщили в областном УМВД, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 78 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

В минувшие выходные произошло два ДТП. 18 июля водитель за рулем "Рено" врезался в дерево. Мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.

19 июля на 14 км автодороги Муром – М7 «Волга» водитель "Рено" не справился с управлением, и машина опрокинуласьв кювет. В результате ДТП пострадали 4 пассажира, в том числе 14-летний подросток и шестилетний ребенок. Как сообщает интернет-портал Муром-24, у 14-летней девочки диагностирован перелом позвоночника, у шестилетнего мальчика -ЧМТ и ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU