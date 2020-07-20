2020-07-20T13:24:25+03:00
Происшествия

За прошлую неделю во Владимирской области произошло 48 ДТП с пострадавшими

Пять человек в них погибли
Виктория СУХОВА
Поделиться:
фото с сайта УМВД по Владимирской областифото с сайта УМВД по Владимирской области
Изменить размер текста:

За прошедшую неделю во Владимирской области произошло 48 ДТП с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 64 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 8 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 3 автоаварии.

Как сообщили в областном УМВД, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 78 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

В минувшие выходные произошло два ДТП. 18 июля водитель за рулем "Рено" врезался в дерево. Мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.

19 июля на 14 км автодороги Муром – М7 «Волга» водитель "Рено" не справился с управлением, и машина опрокинуласьв кювет. В результате ДТП пострадали 4 пассажира, в том числе 14-летний подросток и шестилетний ребенок. Как сообщает интернет-портал Муром-24, у 14-летней девочки диагностирован перелом позвоночника, у шестилетнего мальчика -ЧМТ и ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный гусевчанин сообщил о бомбе в жилом доме и попал в колонию
В Гороховце в детские сады принимали на работу с нарушениями
Муромский футболист переходит в ярославский "Шинник"
Ивановец обокрал тестя во Владимире
Владимирки расписывали стены, предлагая купить наркотики
За прошлую неделю во Владимирской области произошло 48 ДТП с пострадавшими
За сутки во Владимирской области от коронавируса выздоровело 4 человека
ВТБ Лизинг предлагает приобрести Mercedes-Benz со скидкой до 20%
В Музее хрусталя имени Мальцовых возобновились мастер-классы по росписи гипсового гусенка
Во Владимире вечером 20 июля ожидается сильная гроза
Железнодорожный переезд 306 км ст. Сеньково будет частично перекрыт с 20 по 24 июля
Разъяснение об экологической ситуации на Горьковской железной дороге в городе Нижнем Новгороде
Пьяный житель Мордовии устроил ДТП на угнанном автомобиле в городе Кольчугино
Железнодорожный переезд на 306 километре у станции Сеньково будет частично перекрыт с 20 по 24 июля
Во Владимирской области на 20 июля еще 43 человека заболели коронавирусом
В Вязниковском районе пройдет международный пленэр памяти Кима Бритова
Еще два человека во Владимирской области умерли от коронавируса
В Петушках пропал 13-летний мальчик
Бывший полицейский и москвич попались на взятке начальнику ОМВД Александровского района
Во Владимирской области на 19 июля коронавирусом заражен 41 человек
341 пациент Владимирского онкодиспансера получил высокотехнологичную медицинскую помощь
Экспозиция "Старый Владимир" вновь открыта для посещения
Двое пьяных гусевчан вынесли алкоголь, деньги и ценности из местного магазина
Под Ковровом поезд сбил человека