За сутки во Владимирской области от коронавируса выздоровело 4 человека

20 Июль 2020 2020-07-20T13:01:58+03:00

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Во Владимиркой области зарегистрировано 5261 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4544 пациентов с коронавирусом в регионе выздоровели, в том числе за 19 июля – 4 человека. За период наблюдения в области отмечено 109 летальных случаев.

В лабораториях проведено 146440 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 92276 исследований).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 19 июля (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 13; больных с признаками внебольничной пневмонии – 5. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 22 пациента с ОРВИ и 513 – с пневмонией.

Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает о необходимости строгого соблюдения режима самоизоляции. Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения больницы и вызовите врача на дом.

Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU