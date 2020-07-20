В Музее хрусталя имени Мальцовых возобновились мастер-классы по росписи гипсового гусенка
В Музее хрусталя имени Мальцовых (г. Гусь-Хрустальный) возобновились сеансы интерактивных занятий по росписи символа города – гипсового гусёнка.
Во время мастер-класса ребятам расскажут об истории основания города, возникновении красивого названия, объяснят, как и из чего варят стекло.
А затем дети смогут расписать гипсового гусёнка акварельными красками. Готовую игрушку можно будет забрать с собой. Прекрасный сувенир, выполненный своими руками, станет хорошим напоминанием о поездке в город стеклодувов и посещении интересного музея.
Участники интерактивного занятия по росписи допускаются в экспозицию при наличии гигиенической маски. Количество участников за один сеанс: от 2 до 4 человек.
Подробности по тел.: (49241) 2-19-30.
ИСТОЧНИК KP.RU