В Музее хрусталя имени Мальцовых возобновились мастер-классы по росписи гипсового гусенка

20 Июль 2020 2020-07-20T12:53:55+03:00

Количество участников за один сеанс: от 2 до 4 человек

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В Музее хрусталя имени Мальцовых (г. Гусь-Хрустальный) возобновились сеансы интерактивных занятий по росписи символа города – гипсового гусёнка.

Во время мастер-класса ребятам расскажут об истории основания города, возникновении красивого названия, объяснят, как и из чего варят стекло.

А затем дети смогут расписать гипсового гусёнка акварельными красками. Готовую игрушку можно будет забрать с собой. Прекрасный сувенир, выполненный своими руками, станет хорошим напоминанием о поездке в город стеклодувов и посещении интересного музея.

Участники интерактивного занятия по росписи допускаются в экспозицию при наличии гигиенической маски. Количество участников за один сеанс: от 2 до 4 человек.

Подробности по тел.: (49241) 2-19-30.

ИСТОЧНИК KP.RU