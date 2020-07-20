Во Владимире вечером 20 июля ожидается сильная гроза

20 Июль 2020 2020-07-20T12:43:26+03:00

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По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине 20 июля и до конца дня на территории Владимирской области ожидаются гроза с дождём. При этом возможны сильные порывы ветра до 15-17 м/c.

В МЧС уже сообщили, что данные погодные условия могут стать причиной возникновения различных происшествий - обрушение слабоукреплённых широкоформатных конструкций и деревьев, нарушение в работе ливневых канализаций, подтопление низких участков местности. Так что, если у вас за окном будет сверкать, греметь и лить - лучше остаться дома. А в случае возникновения опасной ситуации незамедлительно звоните по номерам 101 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU