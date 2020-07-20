Пьяный житель Мордовии устроил ДТП на угнанном автомобиле в городе Кольчугино

20 Июль 2020 2020-07-20T11:24:01+03:00

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В городе Кольчугино 36-летний ранее судимый житель Республики Мордовия устроил ДТП на угнанном автомобиле, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Все началось со звонка в полицию. Местные жители рассказали, что кто-то устроил ДТП у городского пляжа на берегу реки Пекша. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС выяснили, что водитель автомобиля ВАЗ-21061 наехал на ворота, ведущие на пляж. Когда к водителю подошли, то увидели, что тот сильно пьян. А позже обнраужилось, что у него нет прав, и вообще автомобиль не его. Полицейские позвонили владельцу машины, который рассказал, что знает мужчину, находившегося за рулем. Однако в пользование автомобиль он ему не предоставлял. Устроивший ДТП водитель просто украл ключи и поехал кататься, пока приятель находился в магазине.

Сейчас на мужчину заведено дело, а также выписан административный протокол. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU