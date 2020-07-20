2020-07-20T11:24:01+03:00
Происшествия

Пьяный житель Мордовии устроил ДТП на угнанном автомобиле в городе Кольчугино

Его поймали, когда он врезался в ворота, ведущие на городской пляж
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе Кольчугино 36-летний ранее судимый житель Республики Мордовия устроил ДТП на угнанном автомобиле, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Все началось со звонка в полицию. Местные жители рассказали, что кто-то устроил ДТП у городского пляжа на берегу реки Пекша. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС выяснили, что водитель автомобиля ВАЗ-21061 наехал на ворота, ведущие на пляж. Когда к водителю подошли, то увидели, что тот сильно пьян. А позже обнраужилось, что у него нет прав, и вообще автомобиль не его. Полицейские позвонили владельцу машины, который рассказал, что знает мужчину, находившегося за рулем. Однако в пользование автомобиль он ему не предоставлял. Устроивший ДТП водитель просто украл ключи и поехал кататься, пока приятель находился в магазине.

Сейчас на мужчину заведено дело, а также выписан административный протокол. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный гусевчанин сообщил о бомбе в жилом доме и попал в колонию
В Гороховце в детские сады принимали на работу с нарушениями
Муромский футболист переходит в ярославский "Шинник"
Ивановец обокрал тестя во Владимире
Владимирки расписывали стены, предлагая купить наркотики
За прошлую неделю во Владимирской области произошло 48 ДТП с пострадавшими
За сутки во Владимирской области от коронавируса выздоровело 4 человека
ВТБ Лизинг предлагает приобрести Mercedes-Benz со скидкой до 20%
В Музее хрусталя имени Мальцовых возобновились мастер-классы по росписи гипсового гусенка
Во Владимире вечером 20 июля ожидается сильная гроза
Железнодорожный переезд 306 км ст. Сеньково будет частично перекрыт с 20 по 24 июля
Разъяснение об экологической ситуации на Горьковской железной дороге в городе Нижнем Новгороде
Пьяный житель Мордовии устроил ДТП на угнанном автомобиле в городе Кольчугино
Железнодорожный переезд на 306 километре у станции Сеньково будет частично перекрыт с 20 по 24 июля
Во Владимирской области на 20 июля еще 43 человека заболели коронавирусом
В Вязниковском районе пройдет международный пленэр памяти Кима Бритова
Еще два человека во Владимирской области умерли от коронавируса
В Петушках пропал 13-летний мальчик
Бывший полицейский и москвич попались на взятке начальнику ОМВД Александровского района
Во Владимирской области на 19 июля коронавирусом заражен 41 человек
341 пациент Владимирского онкодиспансера получил высокотехнологичную медицинскую помощь
Экспозиция "Старый Владимир" вновь открыта для посещения
Двое пьяных гусевчан вынесли алкоголь, деньги и ценности из местного магазина
Под Ковровом поезд сбил человека