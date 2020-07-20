2020-07-20T10:30:14+03:00
Общество

Железнодорожный переезд на 306 километре у станции Сеньково будет частично перекрыт с 20 по 24 июля

Алексей СУХОВ
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Движение автотранспорта через железнодорожный переезд 306 км станции Сеньково будет затруднено в связи с проведением ремонтных работ с 8.00 20 июля до 17.00 24 июля.

Для автотранспорта оставят лишь одну полосу. Также планируются кратковременные полные перекрытия дороги. Что, возможно, будет приводить к пробкам на данном участке дороги. В связи с этим в ГЖД сообщают, что объезд можно совершить по переезду 313 км станции Вязники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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