Железнодорожный переезд на 306 километре у станции Сеньково будет частично перекрыт с 20 по 24 июля

20 Июль 2020 2020-07-20T10:30:14+03:00

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Движение автотранспорта через железнодорожный переезд 306 км станции Сеньково будет затруднено в связи с проведением ремонтных работ с 8.00 20 июля до 17.00 24 июля.

Для автотранспорта оставят лишь одну полосу. Также планируются кратковременные полные перекрытия дороги. Что, возможно, будет приводить к пробкам на данном участке дороги. В связи с этим в ГЖД сообщают, что объезд можно совершить по переезду 313 км станции Вязники.

ИСТОЧНИК KP.RU