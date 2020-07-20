Во Владимирской области на 20 июля еще 43 человека заболели коронавирусом

20 Июль 2020 2020-07-20T09:50:59+03:00

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Появились новые данные по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Владимирской области. Владимирский Роспотребнадзор сообщает, что за прошедшие сутки на 10.00 лабораторно подтверждено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи:

- 7 сл. в Муромском,

по 6 сл. в Ковровском, Петушинском и Гусь-Хрустальном районах,

- 5 сл. в г. Владимире,

- 3 сл. в Кольчугинском,

- по 2 сл. в Вязниковском и Александровском районах,

- по 1 сл. в Меленковском, г. Радужный, Судогодском. Киржачском, Гороховецком и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 5261 случай заболевания (911 сл. в г. Владимире, 773 сл. в Гусь-Хрустальном, 630 сл. в Петушинском, 460 сл. о. Муром, 403 сл. в Александровском, 404 сл. в Ковровском, 300 сл. в Собинском, 275 сл. в Вязниковском, 238 сл. в Юрьев-Польском, 189 сл. в Кольчугинском, 156 сл. в Судогодском, 128 сл. в Киржачском, 117 сл. в Меленковском, 88 сл. в Суздальском, 75 сл. в Камешковском, 47 сл. в г. Радужном, 35 сл. в Селивановском, 32 сл. в Гороховецком).

ИСТОЧНИК KP.RU